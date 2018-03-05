Документальная лента «Икар» о допинге в российском спорте получила «Оскар»

Документальный фильм «Икар» (Icarus), снятый американским режиссером Брайаном Фогелем, получил «Оскар». Картина посвящена допингу в российском спорте и Григорию Родченкову, ныне информатору WADA.

Документальная лента, которая скорее похожа на художественный фильм, повествует о велогонщике-любителе, пытающемся при помощи допинга выиграть гонку.

Спортсмен, якобы обращается к возглавляющему Московскую антидопинговую лабораторию Григорию Родченкову. В ходе фильма выясняется, что у нынешнего информатора WADA на тот момент была собственная программа, которая помогала спортсменам обходить антидопинговые правила, употребляя запрещенные препараты, сообщает lenta.ru.

Картина повествует о роли Родченкова на сочинской Олимпиаде 2014 года, а также о его побеге из РФ и «тайнах» допингового стимулирования российских атлетов.