Дональд Трамп намерен уволить дочь и зятя из Белого дома

Президент США Дональд Трамп фото: Fotobank / GettyImagesПрезидент США Дональд Трамп попросил главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить свою дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера, выполняющих функции советников американского президента.Об этом пишет издание «The New York Times» со ссылкой на свои источники, близкие к главе государства.Инсайдеры отмечают, что особенно Трамп недоволен зятем: из-за расследования деятельности компании Кушнера в сфере недвижимости и утечки информации о понижении его уровня доступа к внутренней документации Белого дома.Кушнер уже лишен доступа к секретной информации, а дочь президента, по сообщениям, и вовсе утратила доверие отца.К слову, Трамп заявил Иванке и Кушнеру, что они должны продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на то, что он в частном порядке попросил Келли помочь с их увольнением.Напомним, ранее эксперты по языку телу вычислили отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл.