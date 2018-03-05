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ДжеДАИ. Воины дорог - 39 выпуск (02.03.2018)


Добавлено: 05 мар 2018 в 02:14,
ДжеДАИ. Воины дорог - 39 выпуск (02.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - ДжеДАИ все серии бесплатно ДжеДАИ. Воины дорог 39 серия последний выпуск 2 марта. Пересесть из теплых уютных салонов дорогих автомобилей в маршрутки, трамваи, метро и троллейбусы договорились между собой депутаты Киевсовета. В Киеве состоялись Всеукраинские соревнования «Роботрафик – 2018». Умный браслет, аналогов которому нет во всем мире, сконструировали украинские изобретатели. За прошлый год в Украине зафиксировали 90 нападений на журналистов-расследователей. Через несколько лет после Революции Достоинства количество вызовов медиа и их сотрудников растет. Лишь в 2017-м жертвами агрессии стали 90 журналистов. В большинстве таких ситуаций, признают даже в профильном комитете Верховной Рады, наказать виновных не удается.


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Добавлено: 05 мар 2018 в 02:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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