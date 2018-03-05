Эксперт прокомментировал проблему сотрудничества между ЕС и Россией

Клод Бланшмезон, дипломат из Франции, объяснил, откуда растут корни у конфронтации, наблюдаемой в отношениях Российской Федерации и Европейского союза. Слова французского дипломата приводит ресурс politexpert.netБланшмезон, который когда-то был послом Франции в России, говорит, что в начале тысячелетия Париж и Брюссель планировали в значительной степени поднять уровень отношений с РФ. И не просто планировали, а даже уже обсуждали конкретные шаги в этом направлении — например, создание единого экономического пространства.Соответствующие переговоры с Владимиром Путиным уже осуществлялись, однако проект был подорван присоединившимися к ЕС в 2004 году странами Балтии, которые традиционно придерживаются тотально русофобской позиции.Александр Михайленко из РАНХиГС прокомментировал заявление дипломата и отметил, что озвученная им информация является, в общем-то, очевидной."Это и так понятно, что Прибалтика и Польша стоят на позициях русофобии. То есть сотрудничество с РФ тормозится в том числе и благодаря им. Но не только. Сейчас к козырям Запада добавились такие факторы, как Крым и Украина в целом", — говорит профессор.