"Фиорентина": церемония прощания с Астори пройдет в среду, похороны - в четверг

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Церемония прощания со скоропостижно скончавшимся футболистом "Фиорентины" Давиде Астори пройдет в среду, похороны состоятся в четверг, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Как сообщается, после вскрытия, намеченного на вторник, тело Астори будет перевезено во Флоренцию. Церемония прощания с капитаном "Фиорентины" пройдет в среду в техническом центре Итальянской федерации футбола в Коверчано, а похоронен защитник будет на следующий день в базилике Санта-Кроче.

Трагедия в футбольном мире. Скончался защитник сборной Италии Давиде Астори

"Фиорентина" объявила о смерти 31-летнего Астори в воскресенье. По информации СМИ, защитник умер во сне в отеле в Удине, где "Фиорентина" должна была провести матч чемпионата Италии против "Удинезе".

Сообщалось, что прокуратура Италии рассматривает версию, согласно которой футболист умер из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами, однако в понедельник стало известно, что было открыто уголовное дело в связи с версией о непредумышленном убийстве.