Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария.Ранее в штабе Собчак рассказали, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". Как утверждает штаб кандидата в президенты, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова".В последующем пресс-секретарь законодателя отметила, что напавший на Собчак не является официальным помощником Шапошникова, пишет РИА Новости."Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", — написал он на свей странице в Facebook.Шапошников также подчеркнул, что молодой человек не является его помощником."Молодой человек, совершивший это, — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата МГД, ни моим помощником. Тем не менее, я ещё раз приношу свои извинения", — написал Шапошников.Ранее Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.Выборы президента России состоятся 18 марта.