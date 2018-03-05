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Гуманитарная катастрофа в Сирии: стали известны виновников


Добавлено: 05 мар 2018 в 15:21, Категория: Политика
Гуманитарная катастрофа в Сирии: стали известны виновников
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, и президент США Дональд Трамп сегодня обсудили бомбардировки в Восточной Гуте.

С таким заявлением выступил представитель канцелярии британского премьер-министра Великобритании.

«Они согласились, что это гуманитарная катастрофа, и подавляющая ответственность за неистовые человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, которая является главным его сторонником. Они уверены, что РФ и все остальные, кто может повлиять на сирийский режим, должны немедленно действовать для прекращения кампании насилия и для защиты гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Отметим, что президент Сирии Башар Асад заявил о наступлении правительственных войск именно на этот город.


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Добавлено: 05 мар 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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