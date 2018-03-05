Гуманитарная катастрофа в Сирии: стали известны виновников

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, и президент США Дональд Трамп сегодня обсудили бомбардировки в Восточной Гуте.С таким заявлением выступил представитель канцелярии британского премьер-министра Великобритании.«Они согласились, что это гуманитарная катастрофа, и подавляющая ответственность за неистовые человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, которая является главным его сторонником. Они уверены, что РФ и все остальные, кто может повлиять на сирийский режим, должны немедленно действовать для прекращения кампании насилия и для защиты гражданских лиц», — говорится в сообщении.Отметим, что президент Сирии Башар Асад заявил о наступлении правительственных войск именно на этот город.