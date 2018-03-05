Идеи beauty-подарков к 8 марта от российского бренда косметики

Качественная и эффективная косметика — лучший подарок для женщины на самый нежный весенний праздник. В ассортименте российского бренда HoneyBunny есть несколько вариантов наборов универсальных средств по уходу за кожей лица, телом и волосами, которые обязательно понравятся как коллеге и подруге, так и маме, сестре или дочке.

Формулы продуктов Honey Bunny разработаны в московской лаборатории с учетом особенностей типа кожи и волос российских клиентов. Косметика адаптирована под современную городскую среду: воду, климат, перепады температур. В состав косметики входят только ингредиенты с доказанной эффективностью — масло макадамии, масло ши, фруктовые кислоты, витамины, гиалуроновая кислота.

Подарочный набор для волос

Все, что нужно для красоты, здоровья и блеска волос: цитрусовый шампунь с экстрактом миндаля, кондиционер с фруктовыми кислотами и маслом макадамии и маска с протеинами и маслом макадамии. Средства отлично работают как поодиночке, так и в тандеме: увлажняют, питают, смягчают и разглаживают волосы, предотвращая их спутывание. Шампунь и кондиционер подходят для ежедневного применения.



Подарочный набор для тела



Идеальная пара для смягчения и увлажнения кожи тела — бодрящий гель для душа с протеином и фруктовыми кислотами, которые оказывают действие мягкого пилинга, и крем с гиалуроновой кислотой и маслом макадамии.



Подарочный набор для рук

Средство для умывания с тонким ароматом грейпфрута и крем для рук с гиалуроновой кислотой и маслом — ежедневная деликатная забота даже о чувствительной коже.



Крем для рук с гиалуроновой кислотой и маслом ши и крем для тела с гиалуроновой кислотой и маслом макадамии — все, что нужно для ежедневного увлажнения и питания кожи. Третье средство в наборе — гель для умывания с нежным ароматом грейпфрута — настоящий хит от Honey Bunny! Он отлично подойдет для деликатного, но эффективного очищения кожи лица.

Подарочный набор для увлажения и питания

Два незаменимых помощника для увлажнения и питания кожи — крем для рук с гиалуроновой кислотой и маслом ши и крем для тела с гиалуроновой кислотой и маслом макадамии. Средства обладают антиоксидантным действием, легко наносятся и быстро впитываются.

В каждый подарочный набор входит открытка с приятными пожеланиями.