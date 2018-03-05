ИГИЛ показало бой и крупнейшие потери США в Африке за последние 25 лет (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа-крыло ИГИЛ опубликовало кадры с засадой на американо-нигерский патруль в октябре прошлого года на западе Нигера. Видео сделано с экшн-камеры спецназовца США.

На ролике запечатлены крупнейшие официально признанные Вашингтоном военные потери в Африке со времён знаменитого «Падения чёрного ястреба» в столице Сомали в 1993 г.

Как сообщалось, в начале октября 2017 г. «игиловцами» были убиты 4 американских «зелёных берета» (), 4 нигерийских военнослужащих и переводчик, двое бойцов армейского спецназа США получили ранения.

Сводная группа в составе 12 «зелёных беретов», 30 солдат армии Нигера проводила учебно-тренировочное патрулирование у границы Нигера и Мали.

В ходе рядового тренировочного патрульного рейда отряд получил задание проверить место возможного нахождения одного из главарей террористов. Не обнаружив исламистов на их базе в приграничном с Мали селении Тонго Тонго патруль поехал обратно, но по дороге попал в засаду большой группы боевиков.

Ведя огонь из пулеметов и автоматических винтовок по террористам ИГИЛ*, американские и нигерские солдаты попытались отступить под прикрытием своих внедорожников.

Спецназовцы применили красные дымовые гранаты, чтобы ухудшить видимость стрелков врага.

Во врем боестолкновения один «зелёный берет» получил смертельное ранение, а двое других пытались скрыться, но не смогли убежать от преследовавших их боевиков.

Получив сообщения о том, что первая группа оказалась под огнем, вторая часть отряда сразу выдвинулась им на помощь.

На месте боя они обнаружили несколько «зелёных беретов», укрывшихся за джипом и ведущих ответный огонь по наступавшим джихадистам.

Также сообщается, что перед этим в ходе короткой перестрелки солдаты Нигера обратились в бегство, в то время как американцы до последнего не разрывали огневой контакт в надежде забрать своих раненых.

В течение боя командиры запрашивали заградительный огонь у самолётов ВВС Франции, лётчики «Миражей» даже вышли на связь, но отказались вести огонь в сложившихся условиях близкого огневого контакта воюющих сторон. Кроме того, пилоты ссылались на плохую видимость, плохую погоду и сложный рельеф местности.

Американский военный беспилотник прилетел в на место боя довольно оперативно, но он не имел боеприпасов и не мог оказать поддержки с воздуха блокированным «Зелёным беретам».

Лишь через 2 часа после начала перестрелки на помощь американцам прибыл вертолёт с французским спецназом. Винтокрылая машина обеспечила авиационную поддержку и позволила «Беретам» эвакуироваться, но забрать с собой тела погибших 4-х бойцов ВС США они не смогли.

Позднее три из четырёх тел убитых были эвакуированы «Зелеными беретами» из другой группы, которые проводили операцию в соседнем районе. Четвертое тело было найдено нигерскими военными через 2 дня недалеко от места злополучного боя.

Источники в Департаменте Обороны США сообщили журналистам, что судя по кадрам с БПЛА, американцы вели бой с бандгруппой, состоящей примерно из 50-ти боевиков.

Погибшие «Зеленые береты» армии США: штаб-сержант Брайан Блэк, штаб-сержант Джереми Джонсон, штаб-сержант Дастин Райт, штаб-сержант Дэвид Джонсон.

*Запрещенная в РФ террористическая организация