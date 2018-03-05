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Изнасилованная и беспомощная старушка-Европа выгораживает своих обидчиков


Добавлено: 05 мар 2018 в 11:22, Категория: Политика
Изнасилованная и беспомощная старушка-Европа выгораживает своих обидчиков

Очередной сексуальный скандал разразился в «чопорной» Британии. В английском городе Ньюкасле (графство Тайн-энд-Уир) мигранты за три года (с 2011-го по 2014-й) изнасиловали более 700 белых девочек и девушек. И все это время местные полицейские в прямом смысле слова боролись с… жертвами сексуальных преступлений.

По согласию или по сговору?

Хотя расследование длилось не один год, новость об этих массовых изнасилованиях пришла буквально несколько дней назад. Это несмотря на то, что подсудимые предстали перед судом еще прошлым летом. И немудрено. Во-первых, долгое время по делу никак не могли найти свидетелей. Во-вторых, не пойман — не насильник. Но главное — это то, что полиция, которая, казалось, должна была стоять на страже закона, сама усиленно боролась с пострадавшими: почти всех, кто обращался в городские правоохранительные органы, тут же уличали во лжи, а с самими «лгунишками» проводили «воспитательные» беседы, устанавливая затем над ними строгий надзор. Откуда же в таком случае было взяться свидетелям или свидетельницам. Кроме того, понятно было, что вынести такой сор из избы англичане долгое время просто не решались.

Эту функцию взял на себя бывший адвокат Дэвид Спайсер, который рассказал прессе (в частности, газете The Independent) и обществу об особенностях и последствиях специальной операции «Святилище», которую вынуждена была инициировать полицейская служба внутренних расследований. Своими откровениями Спайсер поверг британское общество в шок, прямо обвинив полицию в сговоре с бандитами. Кроме того, со слов юридического советника, перед тем, как насиловать жертв, мигранты опаивали молодых девушек и девочек-подростков (возраст их варьируется от 13 до 25 лет) спиртными напитками или вкалывали им наркотики. Это еще одна причина того, что никто из жертв ничего не помнил и не мог свидетельствовать против своих истязателей.

Как результат операции «Святилище» — под подозрение в изнасилованиях и истязаниях несовершеннолетних, а затем и на скамью подсудимых попали 18 человек, обвиненных в противоправных действиях. Вообще, после того, как полиция под напором пострадавших и общественности вынуждена была взяться за свое непосредственное дело, выяснилось, что педофилами и любителями «белого мяса» оказались представители самых разных национальностей с Ближнего Востока, Индостана, из Южной Азии и даже Восточной Европы (Албании).

И снова толерантность и мультикультурализм

Британские, европейские и мировые СМИ уже много раз писали о том, что это далеко не единственный случай подобного поведения мигрантов на территории Объединенной Европы. Так, много шума в свое время наделала подобная скандальная история, произошедшая в английском городе Ротереме графства Саут-Йоркшир, где банда пакистанцев за 16 лет изнасиловала 1400 таких же девочек и девушек. Причем, активное и непосредственное участие в этом безобразии принимали и полицейские. В Ньюкасле же полиция, в отличие от Ротерема, была «на высоте»: стражи порядка не опускались так низко. Они всего лишь запугивали детей и девушек, запрещая им подавать заявления в полиции.

Но и в Саут-Йоркшире, и в Тайн-энд-Уире просматривается одна особенность: и там, и здесь все представители власти смертельно боятся не просто обвинений в расизме, но даже простых упоминаний, а тем более высказываний на эту тему. Уже стало хорошо известно о том, что в Ньюкасле действовали как те же пакистанцы, так и выходцы из Ирака, Индии, Албании, Бангладеш, Турции, Курдистана, Ирана. Тем не менее, судья на процессе не преминул отмежеваться от этнической подоплеки этих преступлений. По его словам, насильники ни в коем случае не стремились отбирать девочек по расовой принадлежности, а лишь хотели иметь дело с наивными, молодыми и уязвимыми.

Только почему-то все 700 опороченных, а затем и оболганных полицией жертв были исключительно белыми британками. Это то самое «белое мясо», как презрительно называют европеек сами мигранты. Интересно, что случилось бы, если кто-либо из бандитов сунулся бы за молодыми девочками в чужую этническую диаспору? Ответ очевиден — война бандитских группировок. Впрочем, межэтнические разборки «гостей» уже порядком надоели простым англичанам. Как и пресловутая толерантность, позволяющая мигрантам вести себя в Европе, как у себя дома. Так что здравомыслящим девушкам в той же Германии или Великобритании не просто приходится сидеть по вечерам дома и не высовываться на улицу во избежание домогательств со стороны мигрантов.

В настоящее время дело уже доходит до того, что родителям пострадавших девочек подчас приходится в одночасье переезжать в другой город и увозить с собой дочерей, спасаясь от нешуточных угроз со стороны не только бандитов, но и сами полицейских. Так случилось со многими жертвами «Ротеремского дела». Да что там другой город!.. Главной свидетельнице и заявительнице по этому делу, Эмме Джексон, например, вообще пришлось покинуть страну и переехать в Испанию со всей семьей в полном составе. Причем, произошло это еще до того, как разразился скандал с увенчавшим его уголовным делом. Бандиты пытались вовлечь тогда еще маленькую девочку (сейчас ей 29 лет) в регулярную сексуальную эксплуатацию. А при отказе или обращении в полицию угрожали групповым изнасилованием ее мамы.

Вырождение!

Наверное, не стоит удивляться, если лет через 50 мы абсолютно не узнаем не только старую добрую Англию, в городах которой давно уже «правят» этнические диаспоры, находящиеся под мощной защитой толерантного государства. Но и Германию, где женщин на Новый год стали загонять на специально огороженные территории — «во избежание сексуальных домогательств». А также Швецию, где дошло уже до того, что по этой же причине даже отменяют фестивали. Данию, в городах которой большинство мигрантов в местных органах самоуправления запрещает Рождество. Францию, Бельгию и другие страны, в которых на новогодние праздники предпочитают обходиться без фейерверков — лишь бы не травмировать бедных мигрантов.

Что творится со старушкой-Европой? Ответ на этот вопрос простой и, в то же время, пугающий: вырождение! Как иначе объяснить то, что на просторах Старого Света не просто приветствуют, а гордятся мужеложеством, за которое еще в ХХ веке сажали в тюрьму? А то, что раньше показывали лишь в цирке уродов (например, бородатых женщин), сегодня является настоящим писком моды? Или чем вызван страх европейцев перед мигрантами, от которых они переезжают на ПМЖ из Западной Европы в Восточную? А по сути — бегут от «гостей» без оглядки из собственного дома! И не надо забывать, что в то самое время, как в Старом Свете становятся модными однополые (то есть бесплодные) браки, беженцы мало того, что отличаются завидной плодовитостью, так еще и всеми правдами и неправдами стремятся привезти с собой «прицепом» в Европу всю свою родню и соседей с Ближнего Востока, Африки и Азии.

А что же коренные европейцы? Вполне возможно, что через полвека они сами будут проживать в специальных поселениях, как сегодня беженцы ютятся в своих временных лагерях. Думаете, такое невозможно? Что ж, поживем — увидим!

http://svpressa.ru/accidents/article/194535/



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Добавлено: 05 мар 2018 в 11:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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