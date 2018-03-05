Как Африка поможет России в санкционной войне

Российской Федерации необходимо активно развивать отношения со странами Африки, потому что перспективы, которые открываются в этой области внешней политики, являются весьма многообещающими. Материал, посвященный диалогу РФ с африканскими странами, опубликовало федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".Эксперты говорят, что Африка в целом демонстрирует сегодня довольно интенсивный экономический рост, то есть развивать отношения с "Черным континентом" выгодно как минимум в экономическом плане.Но есть тут и значительные политические бонусы — страны Африки не поддерживают санкционную политику Запада, применяемую к России. Об этом аспекте дружбы с Африкой рассказал Олег Тетерин, первый заместитель главреда издания "Азия и Африка сегодня"."Осуществляя визит в Африку, начальник МИД РФ Сергей Лавров катализирует диалог, который приведет к целой массе выгод в торговой, экономической, научной, технической, гуманитарной и прочих областях", — комментирует эксперт турне Лаврова по Африке, которое стартовало сегодня.В общем, Африка, как уверены специалисты, станет прочным союзником России в санкционной войне с коллективным Западом.