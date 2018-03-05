Любимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган Маркл

Автор: Кристина Рытикова

Самая ожидаемая свадьба 2018 года уже на носу. В середине мая в Виндзорском замке состоится церемония венчания Меган Маркл и принца Гарри. Меган Маркл стала известна широкой аудитории благодаря фильму «Форс-Мажоры» еще до объявления о помолвке с членом королевской семьи. А на ее стиль обратило внимание все модное сообщество.

Однотонные образы

В глаза сразу бросается однотонность луков будущей принцессы. Актриса отдает предпочтение образу приглушенных тонов, либо делает контраст нескольких цветов. Сама Меган говорит, что намеренно проходит мимо одежды с принтами.

Деловой стиль

Основной стиль Меган для выхода в свет — строгая классика. Этим она очень походит на свою героиню в «Форс-Мажорах». Юбка-карандаш, платье-футляр, классические лодочки с узким мысом и минимум аксессуаров — визитная карточка возлюбленной принца Гарри. Это сочетание простоты и элегантности обращает на себя много внимания. Опрятные деловые образы, подобранные с безупречным вкусом, попадают в точку — именно эти образы помогают соответствовать новому статусу и не потерять свое я.



Любимые джинсы с классической рубашкой

Однако актрису можно встретить на улице и в casual луках. Часто Маркл надевает рваный джинсы и деним с потертостями, что совсем выбивается из образа будущей жены принца Уэльского. Разбавив легкий гранж классической блузой и строгими балетками, Меган удается выглядеть изысканно и просто.

Базовая обувь



В качестве неотъемлемой детали гардероба Меган Маркл использует лоферы, балетки и сандалии на плоской подошве, а также классические лодочки. Любимая обувь актрисы — пары с зауженными мысами и завязками. Еще ни разу возлюбленная принца не появлялась на виду в кроссовках. Новые модели Vetements точно не попадут в королевскую семью.

Стиль Меган Маркл разительно отличается от сдержанного и строгого стиля Кейт Миддлтон: герцогиня Кембриджская едва ли смогла бы себе позволить рваный деним и свитер модели оверсайз. Однако постепенно актриса меняет образ в сторону деловой манеры, статус обязывает.

В середине января этого года перестали существовать все профили в социальных сетях Меган Маркл — будущая жена принца Уэльского готовиться кардинально меняться. Тем не менее стиль «расслабленной калифорнийской девчонки» еще успеет привнести свой американский дух в королевскую династию. Букингемскому дворцу пора готовиться встретить нового члена семьи.