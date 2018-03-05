Минфин может представить проект о выделении регионам средств на рост МРОТ 6 марта

Министерство финансов может в ближайшие дни внести в Правительство проект распоряжения о выделении регионам дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передаёт РИА «Новости».

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Заявление чиновника прозвучало в понедельник на совещании с работниками социальной сферы, представителями некоммерческих и других общественных организаций, среди которых — организации по вопросам инвалидов и пенсионеров.

Закон, одобренный Советом Федерации 28 февраля, предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11,163 тысячи рублей в месяц, доведя его таким образом до показателей прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как следует из пояснительной записки к документу, реализация документа затронет три миллиона человек, из которых 1,6 миллиона работают в государственных и муниципальных учреждениях.

«Буквально сегодня, я надеюсь, Министерство финансов внесёт в Правительство проект распоряжения Правительства о дополнительной финансовой помощи регионам на эти цели», — сказал Топилин.

По его словам, закон уже в ближайшие дни может быть подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Топилин ранее сообщил, что регионам планируется выделить 20 миллиардов рублей в качестве дополнительной помощи на повышение МРОТ.

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