Минфин может представить проект о выделении регионам средств на рост МРОТ 6 марта

Министерство финансов может в ближайшие дни внести в Правительство проект распоряжения о выделении регионам дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передаёт РИА «Новости».
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Заявление чиновника прозвучало в понедельник на совещании с работниками социальной сферы, представителями некоммерческих и других общественных организаций, среди которых — организации по вопросам инвалидов и пенсионеров.
Закон, одобренный Советом Федерации 28 февраля, предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11,163 тысячи рублей в месяц, доведя его таким образом до показателей прожиточного минимума трудоспособного населения.
Как следует из пояснительной записки к документу, реализация документа затронет три миллиона человек, из которых 1,6 миллиона работают в государственных и муниципальных учреждениях.
«Буквально сегодня, я надеюсь, Министерство финансов внесёт в Правительство проект распоряжения Правительства о дополнительной финансовой помощи регионам на эти цели», — сказал Топилин.
По его словам, закон уже в ближайшие дни может быть подписан Президентом России Владимиром Путиным.
Топилин ранее сообщил, что регионам планируется выделить 20 миллиардов рублей в качестве дополнительной помощи на повышение МРОТ.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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