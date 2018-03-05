Минобороны: Обвинения США вызваны успехами сирийской армии

Причиной обвинений Вашингтоном в «бомбардировках больниц» являются успешные действия сирийских сил против проамериканских группировок.

Во время массированных атак боевиков Вашингтон и его европейские партнеры не выдвинули ни одного осуждающего заявления, отметили в российском оборонном ведомстве. Как только сирийские власти дали отпор проамериканским группировкам, сразу последовали фальшивые обвинения об «ударах по больницам» Восточной Гуты и слухи о химоружии. В Минобороны подчеркнули, что именно Соединенные Штаты, а не Россия, нарушают резолюцию Совбеза ООН.

Совбез ООН принял резолюцию 2401, согласно которой все стороны должны прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу как минимум на 30 дней во всей САР. Белый дом обвинил РФ, Сирию и Иран в нарушении резолюции 2401 четвертого марта. США призвали прекратить боевые действия в Восточной Гуте и разрешить доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам гражданских лиц. Москва назвала обвинения голословными.