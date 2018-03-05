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На официальные аккаунты Минобороны России в соцсетях подписано более одного миллиона пользователей


Добавлено: 05 мар 2018 в 06:29, Категория: Общество
На официальные аккаунты Минобороны России в соцсетях подписано более одного миллиона пользователей

Более трех лет военное ведомство нашей страны ведет активную «сетевую жизнь» в социальных медиа. Бойцы и командиры официальных аккаунтов Минобороны России круглосуточно несут боевое дежурство в Одноклассниках и ВКонтакте, в Facebook, Twitter, Instagram и видеохостинге YouТubе.

Разнообразие и уникальность публикуемого контента официальных аккаунтов Минобороны неизменно вызывают интерес у самой активной части интернет-аудитории. В комментариях к материалам нередко развязывались масштабные дискуссии, многие пользователи стали завсегдатаями наших постов, а читать некоторые конструктивные комментарии – одно удовольствие. И ни одно здравое обращение к администрации аккаунтов не остается без ответа.

За прошедшие годы наши подписчики в онлайн-режиме наблюдали за успехами Вооруженных сил России в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии; оценивали индивидуальную выучку наших военных и слаженность действий подразделений на всех крупномасштабных учениях.

Однако аккаунты военного ведомства наполняются мультимедийными материалами не только с мероприятий боевой подготовки. Значительная часть контента посвящена социальной сфере, масштабным культурным, спортивным мероприятиям, историческим и патриотическим проектам.

Все наиболее значимые события из жизни российской армии находили отражение в оперативных публикациях, зрелищных видеороликах, самых актуальных и качественных фотографиях с места событий.

Прямые онлайн-видеотрансляции с полей зимних Всемирных военных игр в Сочи, Московской конференции по международной безопасности, Парада Победы в Москве, Армейских международных игр, площадок динамического показа Форума «Армия-2017» позволили подписчикам буквально быть в центре событий.

Широкомасштабные патриотические акции #ЯСлужил и проект #МыБылиКурсантами, стартовавшие в официальных аккаунтах Минобороны России, выплеснулись далеко за их пределы и затронули все социальные сети.

В аккаунтах ведется постоянная работа по поиску новых решений для привлечения внимания самых разных слоев интернет-аудитории. Ярким примером креативного подхода к подбору публикуемых материалов служит фотография кота, совершившего поход в Сирию на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва». Кот-«матрос» вызвал умиление не только у российских пользователей, - мохнатый-полосатый покорил огромное число иностранцев! Английская газета The Telegraph отмечала: «…И хотя между Западом и Россией немало разночтений, кое-что их всё-таки объединяет – любовь к котикам».

На протяжении последних лет официальные аккаунты Минобороны России в социальных сетях остаются основным источником объективных и беспристрастных армейских новостей, трибуной, с которой звучат комментарии, заявления и разъяснения Минобороны России.

Оставайтесь с нами! У нас впереди много интересного.



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Добавлено: 05 мар 2018 в 06:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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