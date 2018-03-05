Добавлено: 05 мар 2018 в 03:15 ,

Надзвичайні новини выпуск (02.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Надзвичайні новини все серии бесплатно Надзвичайні новини последний выпуск 2 марта. На Харківщині відбувся обмін полоненими – відео перших хвилин бранців на волі. Усі боялися навіть уявити, що їх вже немає в живих. Вони зникли без вісти наприкінці минулого року. Зв’язок із прикордонниками обірвався просто під час служби. А вже через певний час звістка про них надійшла із Росії. Одні з найгірших прогнозів збулися: Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь потрапили у полон. Лише уявіть, чоловіків просто зухвало викрали і запроторили за ґрати на цілих півроку. Що з ними було – навіть бояться згадувати. А зараз вони нарешті повернулися додому. Стомлені, але посміхаються. Як же вдалося їх визволити? Перші хвилини бранців на волі бачили наші журналісти.





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