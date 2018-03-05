ОАЭ: ОПЕК ничего не ждет от встречи с производителями сланцевой нефти США

В ОПЕК ничего не ожидают от встречи на конференции CERAWeek с американскими добытчиками сланцевой нефти. Об этом сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По словам аль-Мазруи, на конференции будут встречи с различными компаниями, которые необходимы для сравнения планов, анализа рынка и обсуждений. Министр заявил, что речь идет о сближении прогнозов международных агентств и нефтедобытчиков.

Также представитель ОАЭ отметил, что американские нефтедобытчики не присоединятся к сделке ОПЕК+, которая подразумевает сокращение добычи.