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» » «Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО)

«Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО)


Добавлено: 05 мар 2018 в 04:56, Категория: Новости на сегодня
«Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО)

Во время митинга в поддержку президента России Владимира Путина, который принимает участие в выборах главы государства 2018 года, люди выкрикивали «Слава Украине», об этом радостно пишут киевские СМИ.

Отметим, что кадры ниже не должны были позволить журналистам употребить глагол «выкрикивать» во множественном числе, но у украинских изданий своя «правда».

Как ранее сообщалось, политическое мероприятие состоялось в минувшую субботу на московском стадионе «Лужники».

На кадрах обнародованных пропагандистским «Радио свобода» видно, как звучит гимн Российской Федерации, и в этот момент неизвестный мужчина на трибуне воскликнул «Слава Украине». Очевидно, что во время громкого исполнения гимна этот нетрезвый выкрик слышали лишь несколько xчеловек, стоящих вокруг этого мужчины.

Это «событий» и стало поводом для обсуждений со стороны киевских и прозападных журналистов.



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Добавлено: 05 мар 2018 в 04:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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