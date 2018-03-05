Плазменные шары с таинственными существами внутри обнаружены в космическом пространстве

Странный феномен зафиксировал исследователь космического пространства sky-watcher David S с помощью телескопа Celestron 130. Ему удалось провести видеосъемку полупрозрачного плазменного шара с непонятным существом внутри, бороздящего просторы Вселенной.

Съемка проведена 2 марта 2018 года в 21:30 при помощи камеры Canon PowerShot. Автор выложил сенсационное видео в Сеть. На кадрах хорошо виден странный шарообразный объект, который постоянно перемещается.

Плазменные сферы с находящимися в них загадочными существами и ранее попадали в объектив наблюдателей. Однако до сих пор объяснения этому загадочному явлению не найдено.