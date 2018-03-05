Добавлено: 05 мар 2018 в 03:15 ,

По ту сторону смерти - 9 серия (02.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - По ту сторону смерти все серии бесплатно Новый сериал-фильм По ту сторону смерти 9 серия 2 марта. У Анны Покровской похищают 6-летнего сына ради выкупа. При выполнении требований ребенка должны привезти на Белорусский вокзал. Когда в условленном месте Анна никого не находит, она теряет сознание и приходит в себя лишь спустя три месяца в больничной палате. После комы женщина вдруг осознает, что слышит мысли окружающих. Покровская сбегает из больницы и снова едет на вокзал. В толчее она замечает странного прохожего, который подходит к припаркованной машине, что-то под нее подкладывает и быстро уходит. Через минуту к авто подходит Точилин, раздается взрыв.





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