Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Европы

Президент Украины Петр Порошенко принял в Киеве министра обороны Швеции Петера Хультквиста, сообщает пресс-служба главы государства.

На совместной пресс-конференции Порошенко заявил, что «газ остается для Москвы исключительно инструментом давления для достижения геополитических целей».

Так он прокомментировал решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом Украины» после решения Стокгольмского арбитража не в пользу российской компании.

По словам Порошенко, инструментом давления является и строительство газопровода «Северный поток 2» по дну Балтики.

Как сообщает пресс-служба президента, Украиной и Швецией «были скоординированы дальнейшие действия по противодействию воплощению этого проекта, который является угрозой для европейской энергетической безопасности».

«Я очень надеюсь, что страны северной Европы — Швеция, Финляндия, Дания — сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины», — отметид Порошенко (цитата «Интерфакса»).