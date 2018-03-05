Порошенко рассказал шведскому министру о «важной победе» на энергетическом фронте

Президент Петр Порошенко принял министра обороны Швеции Петера Хулквиста. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Подтвердив приверженность Украины мирному процессу, Петр Порошенко подчеркнул необходимость «принуждения» России к миру, прежде всего, усилением оборонного потенциала Украины, увеличением санкционного и дипломатического давления на Москву», – сообщили в пресс-службе.

Также Порошенко заявил, что в Стокгольме на днях Украина «получила важную победу на энергетическом фронте».

«Дальнейшие действия Газпрома раз подтвердили, что для Москвы газ остается исключительно инструментом давления для достижения геополитических целей. Именно такое намерение кроется в намерениях России реализовать свой очередной политический проект «Северный поток- 2», – заявил глава государства.

Ранее Петр Порошенко заявил, что дефицит газа в Украине покрыт.

Фото: пресс-служба АПУ