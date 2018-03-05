Путин сообщил, как создавалось новейшее российское оружие

ФСБ РФ обеспечила эффективное контрразведывательное прикрытие разработки новейших систем вооружений, о которых было сказано в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Так, Путин добавил: «Первого марта в ходе послания речь шла и о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность. Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное и оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов».

Напомним, в послании Федеральному Собранию 1 марта, Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал» и ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.