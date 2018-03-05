Россия может остаться без интернета: появилось пояснение

Скорее всего, недавнее заявление о возможности отключение России от всемирной паутины является своеобразным прощупыванием почвы.Такое заявление сделал украинский эксперт, действующий вне фракционный депутат Верховной Рады Сергей Каплин."Русские делают все одним образом. Через Жириновского или советников Путина для начала в общество забрасывают подобного рода идеи, как, например, с отключением России от интернета. Чтобы понять: пробьет эта идея общество или нет? Я думаю, что полным отключением интернета все это не закончится. Но уверен, что такие заявления закончатся как минимум локальными ограничениями по стране", - заявил Каплин.Он считает, что РФ может повторить путь Северной Кореи, который закончится практически полной изоляцией от внешнего мира.