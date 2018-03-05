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Саакашвили намерен выиграть выборы в Грузии


Добавлено: 05 мар 2018 в 11:28, Категория: Украина
Саакашвили намерен выиграть выборы в Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили намерен развалить правительство Бидзины Иванишвили и выиграть грузинские выборы.

Так, политик заявил: «Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили, развалить его феодальную вотчину».

При этом он обратился к своей бывшей партии «Единое национальное движение» и сообщил, что целью оппозиции должен быть приход к власти уже в 2018 году.

Кроме того, он обвинил нынешнее правительство в коррупции, проедании оставленных им денег, ухудшении безопасности и криминале.

Саакашвили добавил: «Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе».



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Добавлено: 05 мар 2018 в 11:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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