Саакашвили намерен выиграть выборы в Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили намерен развалить правительство Бидзины Иванишвили и выиграть грузинские выборы.

Так, политик заявил: «Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили, развалить его феодальную вотчину».

При этом он обратился к своей бывшей партии «Единое национальное движение» и сообщил, что целью оппозиции должен быть приход к власти уже в 2018 году.

Кроме того, он обвинил нынешнее правительство в коррупции, проедании оставленных им денег, ухудшении безопасности и криминале.

Саакашвили добавил: «Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе».