Шествием с триколором отметят в Ессентуках 100 дней до ЧМ-2018

ПЯТИГОРСК, 5 мар - РИА Новости. Шествием с триколором и танцевальными флешмобами отметят в Ессентуках 100 дней до чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации города.

"Праздник состоится во вторник на Театральной площади Ессентуков. Жителей и гостей курорта с 14.00 ждет увлекательная программа. Каждый желающий сможет стать участником многочисленных танцевальных флешмобов, попробовать себя в роли голкипера и проверить свои знания о футболе в увлекательных викторинах", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия планируется торжественное шествие и выступления титулованных спортсменов, тематический флешмоб от участников педагогического отряда "Бэмс", флаг-шоу "Россия", добавили в пресс-службе.

Волонтеры "Центра по работе с молодежью" украсят главную городскую площадь шествием с триколором, в конце праздника почетные гости вместе со зрителями дадут старт обратному отсчету до старта чемпионата мира по футболу, отмечается в сообщении.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.