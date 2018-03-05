Шойгу стал наставником четырех победителей конкурса «Лидеры России»

Министерство обороны РФ сообщило, что Сергей Шойгу стал наставником четырех победителей всероссийского конкурса «Лидеры России».

По информации Минобороны, определили победителей конкурса «Лидеры России» и министр обороны стал наставником четырех из них. Первый этап конкурса стартовал в октябре 2017 года и почти три тысячи участников вышли в полуфиналы. По итогам «Лидеров России» 300 финалистов получили образовательные гранты размером до миллиона рублей.

14 участников конкурса #ЛидерыРоссии получили новые назначения и значительные повышения по службе в крупных государственных и частных корпорациях, а также органах власти: https://t.co/i8mKWhqWcZ pic.twitter.com/qlCmqXLVWX

— Лидеры России (@LeadersRussia) March 5, 2018