СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютер

Российские ученые и инженеры намерены создать квантовый компьютер, возможности которого будут превышать те, которые есть у современных ЭВМ. Об этом сообщают «Известия».

Предполагается, что инвестиции в проект могут составить почти 900 миллионов рублей. Разработка займет около пяти лет.

Руководитель информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук сообщил, что базой компьютера станут 50 кубитов. В отличие от битов, они могут быть в нескольких состояниях, за счет чего производительность компьютера резко увеличивается. Благодаря этому будут создаваться новые алгоритмы выполнения задач.

Гарбук отметил, что квантовые алгоритмы позволят говорить о принципиально новом качестве решения задач большой сложности, таких как моделирование интеллекта человека, распределение транспортных и логистических потоков, а также прогнозирование погоды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологии, использованные в новейших образцах российского вооружения, могут найти применение в гражданском секторе. Он отметил, что их создание стало результатом кооперации множества российских предприятий и конструкторских бюро.