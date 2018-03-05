Собчак потребовала уволить облившего ее стажера Мосгордумы

Извинений в фейсбуке от председателя Мосгордумы за поступок его подчиненного Алана Дзуцева недостаточно, заявила кандидат в президенты Ксения Собчак, на которую напал Дзуцев, сообщает «Интерфакс».

Накануне молодой мужчина со словами «за Жириновского» облил Собчак водой из стакана на мероприятии по случаю дня рождения Михаила Горбачева.

Нападавший был задержан полицией. Инцидент он снял на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Вскоре выяснилось, что нападавшего зовут Алан Дзуцев. Сообщалось, что он личный помощник главы Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Сам Шапошников опроверг это, назвав молодого человека стажером.

«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне Собчак», — написал чиновник в фейсбуке.

«Что значат извинения Шапошникова?» — отреагировала на это Собчак.

«Я считаю, что этот человек [напавший] должен быть уволен. Давайте посмотрим в ближайшее время, уволит ли Шапошников человека, который вместе с ним», — заявила кандидат.

По словам Собчак, «господин Шапошников должен был позвонить мне лично. К сожалению, этого звонка я не дождалась. Вчера я сама ему звонила, и его телефон был выключен весь день».