Стали известны новые подробности о присоединении Украины к альянсу НАТО

Уже в 2018 году Украина должна подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сегодня рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует телеканал “Эспрессо ТВ”.Чиновница подчеркнула, что соответствующее обращение будет отображено в официальной переписке с альянсом. Вступление в НАТО является стратегической целью Украины, напомнила Климпуш-Цинцадзе.Отметим, что по имеющимся данным, в прошлом году Украина провела 307 мероприятий в рамках сотрудничества с НАТО, хотя таковых было запланировано несколько больше – 375.Также стоит добавить, что президент Петр Порошенко выработал задачу для Вооруженных сил Украины. Уже к 2020 году украинская армия должна полностью соответствовать высоким стандартам НАТО.