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» » Стали известны новые подробности о присоединении Украины к альянсу НАТО

Стали известны новые подробности о присоединении Украины к альянсу НАТО


Добавлено: 05 мар 2018 в 23:50, Категория: Политика
Уже в 2018 году Украина должна подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сегодня рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует телеканал “Эспрессо ТВ”.

Чиновница подчеркнула, что соответствующее обращение будет отображено в официальной переписке с альянсом. Вступление в НАТО является стратегической целью Украины, напомнила Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, что по имеющимся данным, в прошлом году Украина провела 307 мероприятий в рамках сотрудничества с НАТО, хотя таковых было запланировано несколько больше – 375.
Также стоит добавить, что президент Петр Порошенко выработал задачу для Вооруженных сил Украины. Уже к 2020 году украинская армия должна полностью соответствовать высоким стандартам НАТО.


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Добавлено: 05 мар 2018 в 23:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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