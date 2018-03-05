Стало известно, сколько Россия тратит ежегодно на ОРДЛО

Россия тратит на кампанию на Донбассе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно.

Член общественного совета при МИД Украины Михаил Пашков отметил: «По данным нашего СНБО и немецких источников, Россия тратит на кампанию на Донбассе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно — имеется в виду социальная и военная сфера. В то же время на Сирию идет примерно 1 млрд долл., Кроме того, затраты идут на Приднестровье, Осетию, Абхазию и, конечно, Крым, который России стоит примерно 1,5 млрд долл. Ежегодно. Это суммарно получается только 4–5% бюджета»

По его словам, в РФ увеличилось количество людей в погонах: «Если говорить о ситуации внутри России, то я бы отметил в первую очередь на увеличение числа военных и силовиков. Российская армия насчитывает 1,9 млн человек, Министерство внутренних дел — 1 млн человек, 600 тыс. — МЧС и Минюст, плюс 400 тыс. — Росгвардия. Это не считая ФСБ, Службы внешней разведки. То есть сейчас общее количество превышает 14 млн человек — примерно столько, сколько было военных в СССР».