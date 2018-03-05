Добавлено: 05 мар 2018 в 02:15,
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СуперИнтуиция - 4 сезон, 2 выпуск - Леся Никитюк и Егор Крутоголов (02.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - СуперИнтуиция все серии бесплатно СуперІнтуіція 4 сезон 2 серия Леся Никитюк и Егор Крутоголов последний выпуск 2 марта. В Киеве провели первый в мире фестиваль спичечных творений. От моделей кораблей и поездов до миниатюрных скульптур и настоящих музыкальных инструментов представили на первом в мире фестивале творений из спичек. В Киеве верующего подозревают в краже денег парафии. Казначей заметила какой-то беспорядок внутри ящиков для пожертвований в одной из церквей столицы. Священникам пришлось установить камеры наблюдения. Видео действительно зафиксировало мужчину, которому священники доверяли как себе. Верующий копался в пожертвованиях прихожан.
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 05 мар 2018 в 02:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"