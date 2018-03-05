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» » «Такого давно не слышал». В Докучаевске и Макеевке началось громкое «абсолютное перемирие»

«Такого давно не слышал». В Докучаевске и Макеевке началось громкое «абсолютное перемирие»


Добавлено: 05 мар 2018 в 03:36, Категория: Украина
«Такого давно не слышал». В Докучаевске и Макеевке началось громкое «абсолютное перемирие»

Несмотря на то, что сегодня, 5 марта, в зоне АТО началось очередное перемирие, в стороне временно оккупированного Докучаевска (Донецкая область) фиксируются тяжелые обстрелы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их данным, именно сегодня боевые действия крайне интенсивны — равных по силе обстрелов в этом районе не было давно.

«Со стороны Стыла-Докучаевск еб****т абсолютное перемирие. Такое давно не слышал уже, тяжелое не переставая», — написал местный житель.

Также не утихают исходящие обстрелы и во временно оккупированной Макеевке. «#Макеевка север несколько выходов направление звука красный партизан 23.35м», — сообщали комментаторы.

Другой информации о нарушениях договоренности пока нет.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.



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Добавлено: 05 мар 2018 в 03:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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