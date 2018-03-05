Трамп и Мэй сделали заявление после обращения Путина Федеральному собранию

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании Тереза Мэй вовремя телефонного разговора назвали заявления Владимира Путина «безответственными».

Кроме того, оба осудили ситуацию в Восточной Гуте (Сирийская Арабская Республика) и заключили, что виноват в гуманитарном срыве «сирийский режим» и его союзники – Россия и Иран.

Трамп и Мэй обсудили также внутриполитические проблемы и разногласия, как то: увеличение таможенных пошлин на ввоз стали и алюминия в Штаты и подготовительные процессы по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Основные тезисы переговоров опубликованы на сайте Белого дома, сообщает Газета.ру.

Напомним, что обращение Владимира Путина Федеральному собранию сопровождалось видеоматериалами, на которых глава России показал новейшее вооружение РФ, превратившее американскую ПРО в «дырявый зонтик».