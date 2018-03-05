Трамп и Мэй прокомментировали заявления Путина о новом российском оружии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонных переговоров назвали заявления российского лидера Владимира Путина о новом вооружении России безответственными.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными», — отмечается в тексте.

Ранее в пресс-службе британского премьера сообщили, что Мэй и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Восточной Гуте.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал новые виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Позднее состоялась телефонная беседа канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Трампа, в ходе которой стороны выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.