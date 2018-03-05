Ученые ДВФУ сообщили, что в жировой ткани накапливаются пестициды

Специалисты Дальневосточного федерального университета занимались длительным изучением морских птиц и млекопитающих Тихого океана.

Согласно результатам их работы, пестициды копятся в организмах, где высокое содержание жиров.

Изучали хлорорганические пестициды. Их используют в химиндустрии, а также сельском хозяйстве. Они обладают высокой токсичностью.

Исследователи решили, что чем выше стоит животное в пищевой цепочке, тем больше в нем находится пестицидов. Также влияет и продолжительность жизни. В рыбах зафиксировали небольшое количество этих веществ. Однако если следовать выше по цепочке, питающиеся ею животные, обладают высоким уровнем содержания вредных веществ. Помимо этого, влияет и количество жировой ткани.

Степень накопления хлорорганических пестицидов в морских животных является очень важным показателем состояния экологии Земли. Ее учитывают при анализе состояния окружающей среды.