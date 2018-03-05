В 2018 году впервые в Дальневосточном ВОКУ состоится три выпуска молодых офицеров

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в 2018 году впервые состоится три выпуска. Курсанты выпускного курса, обучающиеся по программам применения мотострелковых, арктических и горных подразделений, уже приступили к сдаче государственных экзаменов. Первый выпуск состоится в конце текущего месяца.

Изменение дат выпуска офицеров связано с переходом на сокращенные сроки обучения. Продолжительность ежедневных занятий была увеличена с шести часов до восьми.

Выпуск молодых офицеров для морской пехоты и прапорщиков по программе среднего образования состоится во второй половине июня. В декабре текущего года завершат курс обучения очередные курсанты мотострелковых, горных и арктических подразделений поступившие на обучение в 2014 году.

ДВОКУ – одно из старейших военно-учебных заведений России и единственное командное училище на Дальнем Востоке. Его история берет свое начало от Владивостокского пехотного училища, созданного 11 февраля 1940 года. За эти годы училище подготовило более 26 тысяч офицеров. 37 выпускников удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.