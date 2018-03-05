В Британии отравили экс- шпиона из России

В британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре, вероятно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, который был осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

Согласно сообщению ВВС, вместе с 66-летним россиянином была 30-летняя женщина, которая также госпитализирована в реанимацию.

Отмечается, что британские власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены. Спецслужбы проводили обеззараживание улиц.

Пока вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

В то же время, соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около 17:00 и с тех пор не уезжала. Они отметили, что россиянин — приветливый человек. Несколько лет назад он потерял жену.

По данным ВВС, полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. При этом он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.