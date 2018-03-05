В ЦИК заявили о рекордном числе желающих проголосовать не по месту прописки

Более 2 млн россиян подали заявления о намерении проголосовать не по месту регистрации. Об этом заявил член ЦИКа Александр Клюкин, передает «Медуза».

Согласно закону, подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения можно во всех МФЦ, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях или через портал «Госуслуги».

По словам Клюкина, заявления уже подали 2,2 млн россиян. Ко дню выборов в избиркоме ожидают, что эта цифра вырастет до 3 млн.

Это рекордное число россиян, которые захотели проголосовать не по месту прописки.

Предыдущий рекорд был поставлен на выборах президента в 2012 году. Тогда для голосования не по месту жительства нужно было получить открепительное удостоверение. Эти удостоверения получили 2 млн 167 тысяч россиян. Воспользовались ими 1,6 млн человек.