В ВКА им. А.Ф. Можайского представители научной общественности обсудили дистанционные методы зондирования природной среды

Более 50 ученых из 17 военных и гражданских научных организаций России приняли участие в региональном постоянно действующем семинаре на тему «Дистанционные методы зондирования природной среды», который прошел на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

По словам заместителя начальника ВКА им.А.Ф. Можайского по учебной и научной работе генерал-майора Юрия Кулешова, на семинаре обсуждались наиболее актуальные проблемы дистанционного зондирования природной среды.

В ходе проведения семинара представители научной общественности ознакомилась с направлениями совершенствования методов дистанционного зондирования подстилающей поверхности и атмосферы, включая ионосферу, а также с актуальными вопросами распространения и дифракции радиоволн, в том числе оптического диапазона, и акустических волн.