В зоне АТО существенно усложнился въезд и выезд в Станицу Луганскую

В последнее время проехать к линии разграничения в Станице Луганской на подконтрольной Украине территории стало сложнее.

По этой причине, автобусы сейчас останавливают за 5 км до Станицы, на блокпосту в Макарово. Именно отсюда людям нужно идти пешком либо дожидаться местного автобуса. Заместитель главы ОВГА Юрий Клименко добавил, что таким образом обеспечиваются безопасные условия для людей, прибывающих с оккупированной территории.

Местные власти отметили, что в случае обстрела в Станице будет транспортный коллапс из-за узкой дороги на выезде. Глава ОВГА Юрий Гарбуз пообещал бесплатные перевозки людей от блокпоста к Станице рейсовыми автобусами.

Известно, что на оккупированной территории еще раньше запретили проезд коммерческих автобусов и такси к Станице Луганской и перенесли остановку рейсовых автобусов с пр. им. 50-летия Октября на междугородный вокзал.