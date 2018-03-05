Восторги немцев от послания Путина: «Русские не дают всем нам скатиться к войне!»

«Наконец-то США жестко поставили на место!» - немцы больше всех восхитились военным Посланием Путина. «Вежливая Россия» постаралась сделать для своих читателей максимально широкий обзор реакции иностранцев на знаковое Послание российского лидера Федеральному собранию (ознакомится). Однако к нашему большому удивлению, из многих государств и народов, чьи отзывы мы успели просмотреть, самыми радостными и пророссийскими, стали мнения жителей Германии. Они искренне восхитились и честно возрадовались тому, что в мире наконец появилась сила, сумевшая спустить США с небес на землю.

Почему все сложилось именно так, ответить не сложно. По существу, тема американских военных баз в Германии хотя и редко поднимается в немецких и мировых СМИ, для самих немцев является национальной катастрофой.

На 2014 год, к примеру, в Германии находилось 42 450 военнослужащих США, 13 400 – Великобритании, 1 623 – Франции, 477 – Нидерландов, по сотне солдат от Бельгии и Канады. Сейчас, по информации ряда немецких источников, численность американских военнослужащих перевалила за 70 тысяч.

И все бы ничего, если бы этот вопрос не выходил за рамки строго военной составляющей, однако по факту, наличие списка военных баз приводит и к тому, что Берлин регулярно принимает решения, которые расходятся не только с национальными интересами страны, но и с элементарным здравым смыслом. Испорченные отношения с Россией и приглашение безумного числа мигрантов – тому пример.

Вероятно этим можно объяснить, столь бурную реакцию немцев, под роликом выступления российского лидера на немецком:

Mukundalini

Marcus Freund

Aron Rengaw

J?rgen Gerber

joe popes

https://zen.yandex.ru/media/polite_russia/nakonecto-ssha-jestko-postavili-na-mesto-nemcy-bolshe-vseh-voshitilis-voennym-poslaniem-putina-5a9c33a23dceb7a3e97203c0