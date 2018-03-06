15 марта Ellie Lil презентует новую песню под названием "Пылью"

Молодая и талантливая исполнительница Ellie Lil дебютировала для российского слушателя со своей песней “Voda”, а недавно презентовала новый трек под названием "Танцевала".Обе песни вошли в ТОП ITunes, а клипы уже можно увидеть на одних из самых значимых музыкальных телеканалах страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.За плечами певицы, несмотря на ее возраст, уже немало выступлений. Одно из них, на фестивале ART DACHA и принесло ей знакомство с продюсером и основателем лейбла ?date.com ?Натальей Симаковой, известной своими работами с группой Tokio и Мачете.??Вас ждет выступление артистов продюсерского лейбла ?date.com? (Siberiahills, Ellie Lil, Intertopol, Slimzmusic), а также специально приглашенные звезды.??Ждем вас ?15 марта?, по адресу улица Кузнецкий Мост 7, ресторан Chips.??