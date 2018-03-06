Артем Сорока счастлив находиться на Острове любви

В какой-то момент времени Штрих оказал заботу и внимание Саше, этого нехватало ей от меня и она попытались строить отношения с Андреем, но понимала что именно я вызываю у нее настоящие чувства и живые эмоции. Спустя один день она разорвала все нити отношений со Штрихом и приползла ко мне просить прощения, пообещав, что только я нужен ей. Я долго держать обиду не умею, тем более со Штрихом у них ничего не было, простил Сашу. Сейчас мы отбросили все обиды с Сашей и решили быть вместе, начать писать нашу историю с чистого листа, заселились на виллу и присматриваемся друг к другу в бытовых вопросах. На душе гармония и улыбка не сходит с моего лица. На острове любви происходят чудеса.