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» » Артем Сорока счастлив находиться на Острове любви

Артем Сорока счастлив находиться на Острове любви


Добавлено: 06 мар 2018 в 06:56, Категория: Шоу-бизнес
Артем Сорока счастлив находиться на Острове любви
В какой-то момент времени Штрих оказал заботу и внимание Саше, этого нехватало ей от меня и она попытались строить отношения с Андреем, но понимала что именно я вызываю у нее настоящие чувства и живые эмоции. Спустя один день она разорвала все нити отношений со Штрихом и приползла ко мне просить прощения, пообещав, что только я нужен ей. Я долго держать обиду не умею, тем более со Штрихом у них ничего не было, простил Сашу. Сейчас мы отбросили все обиды с Сашей и решили быть вместе, начать писать нашу историю с чистого листа, заселились на виллу и присматриваемся друг к другу в бытовых вопросах. На душе гармония и улыбка не сходит с моего лица. На острове любви происходят чудеса.


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Добавлено: 06 мар 2018 в 06:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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