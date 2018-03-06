Автопрокат в Сочи: летние каникулы на колесах

В курортном центре всей России, городе Сочи, ежегодно наблюдается наплыв туристов и всех тех, кто ценит качественный и спокойный отдых на берегу черного моря. Особенно это актуально в летний период времени, когда воды теплее, трава зеленее, а цены доступнее.

Первое, что возникает в голове у предусмотрительных людей по приезду – какой транспорт выгоднее и проще эксплуатировать. Ответ есть и он однозначен: прокат авто летом в Сочи без водителя. В этом с радостью поможет компания, с более чем 14-летним опытом работы в сфере автопроката, - Амд-Моторос.

Пожалуй, самые выгодные цены на рынке, простота и доступность проката, а также максимальная защищенность и обеспеченность клиента – девиз фирмы. Для аренды необходимо предоставить лишь паспорт и водительское удостоверение, актуальное на дату аренды. Потребуется также мобильная связь для поддержания контакта в случае необходимости. Оплата за аренду вносится по факту предоставления авто, в том числе заранее забронированного.

На обзор клиенту предоставляются автомобили:

Эконом-класса – Solaris, Logan и др.;

Среднего класса – Polo, Sandero, Rapid, Octavia и др.;

Бизнес-класса – Camry, Teana и др.;

Внедорожники для особенных случаев – Outlander.

Процесс аренды авто крайне прост: Сначала клиент оставляет заявку на сайте или позвонив по указанному номеру. Далее менеджер связывается и уточняет все дополнительные детали, в том числе доставки. По окончанию переговоров клиент забирает автомобиль самостоятельно или получает его в месте, указанном при заключении сделки.

Все автомобили застрахованы, прошли полноценное техобслуживание, а автомобилисты не должны переживать по поводу страхования ОСАГО. Амд-Моторс – самый выгодный и простой способ путешествий в Сочи.

Более полная информация на сайте http://prokatavtovsochi.ru/