Боевики продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ

За прошлые сутки зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны боевиков, в результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

На Луганском направлении зафиксировано 2 вражеских обстрелов. С 01:00 ночи, в течение полутора часов противник вел прицельные обстрелы по нашим защитникам в районе населенного пункта Счастье с минометов калибра 82-мм, выпустив 4 мины, также оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого, из около 04:30, в течение часа, русско-оккупационные войска применили на наших оборонительных позициях минометы калибра 82-мм, выпустив 7 мин, и вели огонь из крупнокалиберного пулемета.

На Донецком направлении зафиксирован 1 прицельный вражеский обстрел наших оборонительных позиций. С около 14:30, в течение полутора часов оккупанты вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по защитниках Новотроицкого.

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