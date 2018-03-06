«Боевой вертолет ВСУ»: боевики назвали причину взрыва в Донецке

Мощный взрыв который сегодня слышали жители оккупированного Донецка, произошел в 800 метрах от линии фронта.

«Руководитель представительства ДНР СЦКК» Руслан Якубов заявил: «Сегодня в 14.50 украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности. Несмотря на пункт 7 Меморандума от 19 сентября 2014 г., запрещающего полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км), в районе южнее н.п. Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв».