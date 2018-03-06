Cadillac раскрыл детали внешности самого маленького кроссовера

В рамках 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» компания Cadillac показала тизер кроссовера XT4 — самого маленького и доступного в линейке марки. Публичный дебют новинки состоится 27 марта текущего года на специальном мероприятии в арт-пространстве Cadillac House.По предварительной информации, Cadillac XT4 получит двухлитровую «турбочетверку», мощностью которой составит около 250 лошадиных сил, а также «умеренную» гибридную установку. Такая есть, например, у китайской версии старшего XT5. В оснащение кроссовера войдет трассовый автопилот Super Cruise.Ожидается, что XT4 позволит автопроизводителю увеличить продажи в Китае. Конкурентами вседорожника будут, в частности, BMW X3 и Lexus NX.Продажи новинки на североамериканском рынке начнутся осенью 2018 года.