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ЦИК решил не снимать Грудинина с выборов из-за швейцарских счетов


Добавлено: 06 мар 2018 в 18:07, Категория: Новости на сегодня
ЦИК решил не снимать Грудинина с выборов из-за швейцарских счетов

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что на заседании ЦИК будет утвержден текст о незадекларированных иностранных счетах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина — его планирует разместить на избирательных участках в день голосования, 18 марта.

Между тем осведомленный о подготовке заседания ЦИК источник «Интерфакса» утверждает, что «избирательная комиссия не будет инициировать снятие Грудинина с выборов», и его фамилия «будет включена в избирательные бюллетени на выборах президента России».

По словам Булаева, на избирательных участках будет размещен информационный плакат со специальным вкладышем, посвященным иностранным счетам Грудинина. Его содержание предоставлено Центризбиркому уполномоченным финансовым органом Швейцарии.

Ранее член ЦИК Александр Кинев анонсировал обсуждение «вопроса о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных Грудининым», на ближайшем заседании ЦИК. Однако в повестке этого заседания, которая была опубликована сегодня на сайте Центризбиркома, такой пункт не значится.

Николай Булаев пояснил, что вопрос о Грудинине действительно будет обсуждаться, но не внесен в повестку заседания, поскольку не требует принятия официального документа. По словам зампредседателя ЦИК, швейцарская налоговая служба предоставила данные о банковских счетах кандидата в президенты РФ по запросу российской ФНС.

Стало известно, что на момент регистрации Грудинина в Центризбиркоме у него было 13 банковских счетов в Швейцарии, на которых лежало порядка 1 млн долларов, включая свыше 174 унций золота. «Все это не было задекларировано, а также ЦИК не был проинформирован о наличии этих счетов в Швейцарии», — уточнил Булаев.



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Добавлено: 06 мар 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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