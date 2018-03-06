«Газпром» вынес мозг «фантастической нации»

Известный киевский публицист Александр Зубченко прокомментировал последние «перемоги» и инициативы украинских властей.

Киев замело снегом. Основные дороги кое-как расчистили и посыпали солью. Но спальные районы, особенно дворы, превратились в непроходимые лабиринты узких тропинок, протоптанных к ключевым точкам жизнеобеспечения — маркетам и пивным, а также между «похороненными» в мартовском снегу припаркованными где попало автомашинами.

Тут главное — идти осторожно, поскольку всё «заминировано» собачьим дерьмом. А где им ещё делать свои дела? Больше метра снега. Вы пробовали присесть в сугробе? Вот и собакам не нравится. Мэр Кличко уже своевременно предупредил киевлян об опасности желтого снега. Все осознали. У нас, как говорят президент и руководство «Нефтегаза», совершенно «фантастическая нация». Это чистая правда.

Абсолютно сказочные д… . Без всяких преувеличений. Наверное, все в курсе, что шумеры поставили «Газпром» на колени с помощью Стокгольмского арбитражного суда. Чуть было не сделали день оглашения вердикта национальным праздником. Но, к сожалению, именно на эту дату пришлась очередная трагедия, связанная с массовой гибелью патриотов от рук сталинских палачей. Уже никто особо и не вникает, по какому поводу у нас очередной траур со свечкой в углу телеэкрана. Для этих целей есть директор института памяти нации Вятрович. Вот пусть он и думает.

Короче, праздновали по-быстрому: главком поздравил главу «Нефтегаза» с исторической победой и выразил абсолютную уверенность в том, что порка российского газового гиганта продолжится. И именно в этот миг победы «Газпром» перекрыл кран.

Знаете, что самое страшное? Нет, не закрытые детские учреждения, школы и вузы. Даже не флешмоб «Нефтегаза» с идиотским названием #прикрути.

Имеется в виду экономия газа с помощью прикрученных батарей и конфорок. Внезапно шумеры осознали, что независимая нация до сих пор зависит от поставок российского газа.

Открытие было столь неожиданным и шокирующим, что фактически перевернуло основы их «мироздания». Как?! Мы же слезли с «газовой кремлевской иглы», почти три года подряд закупаем по дешёвке расово правильный европейский газ, добытый в недрах Словакии. Президент постоянно подчёркивает нашу абсолютную независимость от всего. В том числе и российского газа. «Газпром» нами рассматривается в качестве удобного и безропотного объекта для «порки» в международных судах. И вдруг…

Сначала они даже боялись употреблять этот термин — «перекрыли кран». Министр энергетики Игорь Насалик прибежал в Раду (как раз был день правительства в парламенте) с каким-то «национальным планом экстренных действий». Всё время повторял, что «давление в трубе упало по вине российской стороны», надо срочно спасаться с помощью экономии.

Что я могу сказать о Насалике… Это классический рагуль, которого семейный клан Насаликов, обосновавшийся в Калуше (Ивано-Франковская область), делегировал в столицу для защиты бизнеса. Он тут ошивается с начала нулевых годов. Купил хату в центре, аккурат напротив бутика «Луи Виттон». Был депутатом во фракции директора парламента Александра Волкова. Пытался воровать газ вместе с Олегом Диденко («нефтегазовый» функционер).

Не сложилось, поскольку Игорь был слишком тупым для подобного рода дел. Его интересовали только три вещи: бабы, деньги и бодибилдинг. Сейчас бабы и бодибилдинг отпали. Остались деньги. В Минтопе он исполняет роль зиц-председателя, поскольку все решения принимаются амерами в лице директора «Нефтегаза» Коболева, Игорем Кононенко (лысый армейский друг Порошенко) и Ринатом Ахметовым. Периодически там появляется олигарх Константин Григоришин, пытается прильнуть к корыту, но его пинками гонят прочь.

Насалик явно рассчитывал, что его опять пронесёт с отопительным сезоном. Минувшие зимы были аномально тёплыми, удавалось сводить концы с концами с помощью «неисчерпаемых запасов европейского газа». Многие стали верить, что на самом деле украинская газотранспортная система служит для транзита словацкого, польского и венгерского газа в Россию. В Сибири же холодно…

И тут под конец февраля пришли морозы. Никто не ждал. У нас ведь самые лучшие в мире специалисты по погоде. Они скачивают прогнозы с сайта «Гисметео». Еще на «айфонах» есть специальные приложения.

Но тут вышел какой-то прокол. Его объясняют «испытанием Путиным нового климатического оружия». Отсюда и сугробы, тропинки между сугробами с собачьими экскрементами и проблемы с «низким давлением в трубе».

Глава «Нефтегаза» Коболев тоже малость не рассчитал. Он направил в «Газпром» заявку о поставках газа. Даже предоплату сделал. Разумеется, никто из «свидомых» даже не подозревал о такой зраде. У нас же победная война с Россией.

Осталось только подождать, пока международные санкции начнут действовать. Это не долго. Дней десять. Не более того. Стокгольмский арбитражный суд неожиданно даже для Коболева решил проспонсировать экономику нации российскими средствами. А никто больше денег не хочет давать: ни МВФ, ни Европейский Союз. Даже румынские цыгане отказались спонсировать древних шумеров. Остается «Газпром». Что, согласитесь, логично.

Здесь никто не понимает, почему решение «самого справедливого суда в мире» не понравилось российскому газовому монополисту. Все были уверены, что он оботрется и безропотно проспонсирует нацию на 2,56 миллиарда долларов. Аккурат два транша МВФ, которых мы ждём второй год. И тут «упало давление в трубе», а «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с Украиной.

В Минтопе и «Нефтегазе» началась паника. И никакого преувеличения здесь нет. Холода продлятся еще несколько дней, а среднесуточный дефицит газа составляет примерно двадцать-двадцать пять миллионов кубических метров. Это если верить официальным данным.

Что делать? Естественно, взывать к чувству патриотизма граждан, которое в последние годы приобрело чисто патологические формы. Именно поэтому на сайте «Нефтегаза» появилась инициатива #прикрути.

Вальцман, судя по всему, тоже пребывал в панике. Или просто бухал. Не важно. Он тоже присоединился в флешмобу и якобы снизил температуру в туалете своей резиденции на два градуса.

Вроде всё логично: агрессор прикрутил кран, надо сплотиться и терпеть до полной победы. Отключать газовые плиты, отпиливать батареи, не ходить на работу, забрать детей из детских садиков. Немедленно реализовывать «национальный план чрезвычайных мер». Почему национальный, а не государственный? Потому что у нас, б…, фантастическая нация! Но даже идиоты вдруг проявили зачатки осознания окружающей действительности. Они стали задавать вопрос: кто закупает российский газ у агрессора? Это же лютая зрада!

Всем главным участникам флешмоба «Прикрути» пришлось на ходу перестраиваться. Нельзя «заострять акцент» на поставках в независимую нацию российского газа!

Патриоты начнут задумываться и придут к выводу, что и поставки американского угля из ЮАР через Австралию — фейк. Будут подорваны основы идеологической доктрины нации. Поэтому резко выступил президент и объяснил, что флешмоб «Прикрути» закончился оглушительной победой. Потребление газа снизилось на 25 миллионов кубометров. Даже больше. Кризис миновал.

Мы закупаем в экстренном порядке 25 миллионов кубометров польского газа. В сутки. Цену не назвал, но намекнул, что получается дорого. Суровые климатические условия, в странах ЕС всё замело, цена доходит до пятисот долларов за тысячу кубов. Может, и больше. Однако победа над «Газпромом» одержана!

Чрезвычайное положение отменяется. «Нефтегаз» вывесил на своём сайте красивые цифры, которые свидетельствуют о небывалом патриотизме украинцев. Во всех регионах произошло резкое снижение потребления газа. Кроме Киева, но тут особая ситуация. В сумме получается именно 25 миллионов кубометров, которые мы уже закупили у братской Польши. И да — гениальный менеджер Коболев уже подает в суд на «Газпром» за убытки, которые понесла Украина в связи с внеплановыми закупками польского газа.

Откуда газ у Польши? Об этом менеджеры-«победители» предпочитают не распространяться. Какие-то «хабы», виртуальные реверсы и «переориентация потоков».

Но даже эти, абсолютно неопровержимые (по украинским меркам) аргументы не убедили патриотов. Тем более что отношения с Варшавой сейчас складываются у Киева не лучим образом. Всё дело в «антибандеровском» законе, принятом польским Сеймом. Выходит, мы покупаем газ у тех, кто считает Бандеру немецким прихвостнем?

Панические действия правящей верхушки Киева продемонстрировали абсолютную растерянность. Даже премьер Гройсман начал рассуждать на тему: а как так получилось, что мы в конце зимы вынуждены закупать неоправданно дорогой газ?

Крушение мифа о «газовой независимости» от России — главное следствие «победы нации» в войне с «Газпромом». Поспешность, с которой президент и «Нефтегаз» свернули бессмысленный флешмоб и отменили «чрезвычайное положение», свидетельствует о бесперспективности идеи сыграть на патриотических чувствах.

Во-первых, уровень «патриотизма» оказался чрезвычайно низким. Даже среди «фантастических д...». Во-вторых, все руководство Минтопа и «Нефтегаза» выставило себя сказочными дураками: жалуются на «Газпром», который прикрутил им кран. И это в условиях «тотальной независимости»!

Министр иностранных дел Климкин даже вспомнил в своём «Твиттере» все игры, в которые играл в детстве. Сначала он обвинили «Газпром» в «игре в наперстки». Очень жестокая игра, от которой Климкин особенно сильно пострадал. Затем «в покер». Думаю, министр имел в виду обыкновенного подкидного дурака. Но тут уж очень неоднозначная аналогия получается. Могут подумать, что дурак не «Газпром», а Климкин.

В настоящее время все усиленно пытаются сделать вид, что ничего не произошло. О победе в Стокгольме не говорят. Обещают возобновить занятия в школах и вузах с понедельника. Типа мы нашли выход из положения. Даже разогнали палаточный городок протестующих под Радой, чтобы отвлечь внимание встревоженной нации.

Надо отметить, что разгон стал возможен из-за катастрофического состояния трасс, ведущих в Киев. Нельзя оперативно привезти массовку. Все телеканалы демонстрируют снос палаток, эксперты спорят: «применяла ли полиция чрезмерное насилие, или надо было просто с ноги всех угандошить?».

Отличный повод для отвлечения внимания. Знаете, я за «майдан» вообще не переживаю. У нас этого добра валом. Снесут один — обязательно появится другой. Тут мы «эксперты».

На 18 марта намечен очередной «марш за импичмент». Потеплеет. Подвезут народ. Опять разобьют палаточный городок. Единственный вопрос: где именно?

И напоследок: ни Порошенко, ни руководство «Нефтегаза» почему-то в последнее время не говорят о том, что Стокгольмский арбитражный суд рассматривал газовые контракты, заключённые премьером Юлией Тимошенко.

Тут вообще парадоксальная ситуация сложилась: если контракты «преступные» и вердикт суда — «перемога», то почему рейтинг Тимошенко стремительно растёт и она побеждает «победителя «Газпрома» Вальцмана во втором туре выборов?

Более того, после экстренной закупки «польского газа» у Юлии Владимировны появляется на руках козырь. Простой вопрос: кто виноват в том, что мы сейчас платим до семисот долларов за тысячу кубов? В чём проявляется гениальность высокооплачиваемых менеджеров «Нефтегаза»? Почему цены на коммуналку выросли более чем в десять раз, а нам предлагают развлекаться флешмобом «Прикрути»?

К концу отопительного сезона обстановка в стране шумеров становится всё более и более психоделической. Снежный зомби-апокалипсис, который разыгрался на просторах независимой нации, подрывает официальную идеологическую доктрину.

То «прикручивай», то «откручивай», то мы «порем Газпром», то нас «порют».

Впору подавать на «Газпром» иск в Стокгольм за жестокое обращение с животными, которые вынуждены гадить на узких тропинках, протоптанных между сугробами.

Александр Зубченко